L’ex Giroud sul Milan: “Spero che vincano un trofeo quest’anno”

Olivier Giroud parla del suo passato al Milan e augura ai rossoneri una grande stagione: "Voglio vedere il Milan in Champions"

Olivier Giroud, ex bomber del Milan, oggi di nuovo protagonista in Ligue 1, in questi giorni è tornato in Italia con la sua attuale squadra, il Lille. Per la precisione si trova a Roma, dove affronterà i giallorossi in Europa League. Intervistato da Sky Sport, l’attaccante francese ha parlato anche della sua ex squadra, il Milan, a cui è rimasto molto legato.

Le parole di Giroud per il Milan

“Ho parlato con dei giocatori, miei ex compagni, anche con i fisioterapisti. Allegri ha fatto un bel lavoro, con questo 3-5-2 i giocatori si trovano bene. Spero che loro facciano una grande stagione, una stagione migliore di quella dell’anno scorso. Voglio vedere il Milan in Champions o in Europa League: in bocca al lupo a tutti al Milan, spero che loro vincano un trofeo quest’anno”.

Sulla longevità:

“Io provo a dormire bene, ad avere tempo di recupero tra le partite, a mangiare bene. Uno stile di vita, provo ad essere professionista, facendo attenzione a tutti i dettagli: il nostro corpo deve essere un santuario che dobbiamo proteggere. Questo è il segreto. E la motivazione ovviamente. Quando sono arrivato al Milan con Ibra per lui era la stessa cosa, quando hai la determinazione il corpo la segue”.