90+6'- Poche emozioni sul finale, finisce 0-0

90'- Ci saranno 6 minuti di recupero

87'- Cambio Juve: esce David, entra Vlahovic

85'- Ammonizione per Locatelli, intervento in netto ritardo su Rabiot

85'- Occasione Juve con il cross di Holm per David, il colpo di testa però finisce fuori

84'- Rossoneri molto schiacciati nella propria area in questa fase finale di gara

79'- Doppio cambio anche per la Juve: escono Conceicao e Boga, entrano Zhegrova e Yildiz

79'- Doppio cambio Milan, escono Modric (che ha avuto la peggio nello scontro con Locatelli) e Leao, entrano Jashari e Nkunku

77'- Gioco al momento fermo: sia Locatelli che Modric sono finiti a terra dopo uno scontro aereo e stanno ricevendo le cure da parte dei rispettivi staff medici

75'- Ammonizione anche per un giocatore del Milan: ammonito Estupinan per un fallo ai danni di Conceicao che l'aveva saltato secco nell'uno contro uno

72'- Ammonizione per Boga per aver fermato una ripartenza di Saelemaekers

70'- Cambi anche per la Juve: escono Cambiaso e Thuram, entrano Holm e Kopmeiners

65'- Altro cambio per il Milan: esce Fofana, entra Ricci

61'- Cambio per il Milan: esce Pulisic, entra Fullkrug

59'- Cambiaso riceve il pallone dentro l'area e cerca di sorprendere Maignan concludendo forte sul primo palo. Pallone alto sopra la traversa

53'- Ci prova dalla lunga distanza Bremer! Blocca facilmente Maignan

50'- TRAVERSA MILAN! LA COLPISCE SAELEMAEKERS! Azione bellissima dei rossoneri con l'uno due Leao- Rabiot, poi il portoghese serve coi tempi giusti l'accorrente Saelemaekers che di prima intenzione scarica sulla traversa.

49'- Bel contropiede della Juve condotto da Thuram, il pallone poi arriva Boga che viene murato e infine a Conceicao che conclude in porta. Tiro facile per Maignan che blocca a terra

46'- Inizia il secondo tempo

C'è un cambio all'intervallo per il Milan: esce Bartesaghi già ammonito, entra Estupinan

45’- Fine primo tempo 0-0

39’- Coinceicao suona ancora in area con un tiro defilato da sinistra sventato da Maignan

36’- Thuram entra in area di rigore e dopo la sterzata decisiva di Conceicao con una palla chiave, spedisce da pochi metri il pallone in porta ma è fuorigioco

34’- Rabiot taglia il centrocampo della Juventus con una percussione verso la porta. Trova l’angolo e calcia ma Di Gregorio dice di no

23’- Fofana irrompe in area calcia da una posizione defilata e prende l’esterno della rete

21’- Ancora nulla da fare sul piano dei tiri e delle occasioni

10’- Squadre che si studiano e nessuna delle due ha preso ancora un’iniziativa decisa

1’- Inizia il match