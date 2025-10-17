Ganz su Camarda ed Esposito: “Sono il futuro del calcio italiano”

Maurizio Ganz sui giovani bomber italiani Camarda ed Esposito: “Sono il futuro, finalmente tornano veri attaccanti italiani che segnano”

Maurizio Ganz, ex attaccante del Milan ed ex allenatore del Milan Femminile, si è recentemente espresso su due giovani prospetti del calcio italiano che negli ultimi tempi i media stanno spesso mettendo a confronto: Francesco Camarda e Pio Esposito. Proprio su questi due giovani attaccanti, Ganz, intervistato da Sky, ha dichiarato:

“Sono il nostro futuro. Stanno crescendo, finalmente stanno di nuovo tornando dei veri bomber, li stiamo aspettando perché ci sarà a breve qualcosa di importante. Finalmente qualcuno che fa gol perché abbiamo bisogno di italiani che segnano. C’è qualcuno tra i giocatori di oggi che le assomiglia? Non ci sono con mie caratteristiche, ma Camarda mi piace in particolar modo“.

Camarda, talento in crescita e orgoglio rossonero

Camarda, cresciuto nel vivaio rossonero e ora in prestito al Lecce, è uno dei talenti più promettenti del panorama nazionale. Nelle ultime settimane ha mostrato ottime cose, segnando il suo primo gol in Serie A a fine settembre contro il Bologna e realizzando tre reti in due partite con la Nazionale Under 21 durante la sosta. Tutti i tifosi del Milan sperano di rivederlo presto protagonista in rossonero, magari già dalla prossima stagione.