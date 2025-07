Galliani compie 81 anni: il Milan omaggia, i tifosi sognano il ritorno

Adriano Galliani compie oggi gli anni: gli auguri del Milan. Intanto si rincorrono voci sul suo ritorno in società, per ora solo suggestioni.

Oggi, 30 luglio, è il compleanno dell’ex amministratore delegato rossonero Adriano Galliani, che compie 81 anni. Il Milan non ha mancato di fargli gli auguri con un post su Instagram, “I più affettuosi auguri da tutti noi”.

Voci di ritorno, tra nostalgia e sogni dei tifosi

Nel frattempo continuano a circolare indiscrezioni su un possibile ritorno di Galliani al Milan, questa volta nelle vesti di presidente al posto di Paolo Scaroni. Ma quanto c’è di concreto? Al momento, nulla. Si tratta molto probabilmente solo di speculazioni nate più dal cuore dei tifosi che da reali movimenti societari.

L’idea di rivedere Galliani ai vertici del club nasce da una certa nostalgia per il vecchio Milan vincente, quello del presidente Silvio Berlusconi, in cui proprio Galliani era figura chiave della dirigenza. Il recente ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera ha forse acceso un filo di speranza in chi sogna un nuovo capitolo romantico, legato a volti storici del club.

Per ora, comunque, resta solo una suggestione. Ma il legame tra Galliani e il Milan, anche a distanza di anni, continua a rimanere forte e sentito.