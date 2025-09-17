Milan, le top news di giornata

Aggiornamenti sui rossoneri infortunati in vista della sfida con l’Udinese e le ultime novità sull’accordo per la vendita di San Siro.

In casa Milan proseguono gli allenamenti di preparazione per la sfida di sabato contro l’Udinese. Tra i temi di attualità tiene banco la situazione infortunati, ma resta calda anche la questione legata alla vendita di San Siro.

La situazione infortunati

Nell’allenamento di ieri a Milanello, Maignan, Pavlovic e Leao si sono allenati tutti e tre a parte e quindi restano in dubbio per la sfida contro l’Udinese. Noi pensiamo che Pavlovic abbia qualche speranza: se dovesse rientrare in gruppo tra oggi e domani, probabilmente lo vedremo in campo sabato. Per gli altri serve ancora un po’ di pazienza, ma entrambi mettono nel mirino la sfida col Napoli.

San Siro verso la vendita

Ieri, attraverso le parole del sindaco di Milano Sala, è arrivata la notizia di un accordo trovato con Milan e Inter per la vendita di San Siro. In mattinata, se tutto andrà bene, è atteso il via libera della giunta. La situazione è delicata e i tempi sono stretti, dato che l’eventuale nuovo impianto dovrà essere pronto entro il 2031 per poter ospitare Euro 2032.