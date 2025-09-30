Galli: “Il Milan potrebbe essere la grande sorpresa della stagione”

Giovanni Galli analizza il Milan dopo il successo sul Napoli: e parla di "Milan concreto, pochi fronzoli", evidenziando il lavoro di Allegri

Intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, l’ex portiere Giovanni Galli, che in carriera ha vestito le maglie proprio di Milan e Napoli, ha commentato il recente successo dei rossoneri contro i partenopei e ha espresso il suo punto di vista sulla stagione. Ecco un estratto delle sue parole.

Il pensiero di Galli sul Milan

“La mano di Allegri si vede. La squadra ha acquisito capacità di lettura e sono arrivati giocatori di altissimo livello come Modric: ieri per dinamicità sembrava avesse alle spalle solo una decina di partite in carriera e non più mille. Un Milan concreto, pochi fronzoli, la squadra si sta dimostrando solida e consapevole dei suoi pregi e difetti. Il Milan potrebbe essere la grande sorpresa della stagione. Milan e Napoli hanno qualcosa in più rispetto a Inter, a Roma e alle altre“.

Anche Galli dunque si unisce al coro per elogiare quelli che per molti sono i due protagonisti di questo Milan: Allegri e Modric. Poi parla di Milan come possibile sorpresa della stagione, ma la sensazione è che ormai sia difficile parlare di sorpresa per questo Milan, che non può più passare inosservato.