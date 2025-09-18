Calciomercato Milan, Tare sogna il colpaccio: “Lo vuole a gennaio!”

Tare e Moncada hanno messo nel mirino un importanti obiettivo di calciomercato già in vista di gennaio: ecco il nome individuato

Milan già a caccia di rinforzi in vista del prossimo calciomercato di gennaio. Durante il prossimo mercato invernale infatti, Tare e soci cercheranno di intervenire per completare il lavoro fatto in estate e andranno a caccia di quei rinforzi che erano stati messi in preventivo ma che alla fine non sono arrivati. In particolare, c’è un obiettivo che il Milan vuole centrare e regalare ad Allegri proprio a gennaio.

Parliamo di un nuovo difensore centrale, che il tecnico rossonero avrebbe voluto per allungare il reparto. E a tal proposito, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo nel mirino Thomas Kristensen per il prossimo calciomercato di gennaio. Il difensore danese, 198 centimetri di potenza fisica, ha impressionato lo scouting rossonero – e in particolare Geoffrey Moncada e Igli Tare – con la sua prestazione nella sorprendente vittoria dell’Udinese contro l’Inter a San Siro. E si parla già anche dei costi della possibile operazione.

La rosea ricorda che l’Udinese, negli ultimi giorni della scorsa finestra estiva, aveva rifiutato 15 milioni di euro dall’Aston Villa. Una cifra che oggi potrebbe essere solo il punto di partenza, visto che il valore del centrale sembra destinato a salire se continuerà a offrire prestazioni di alto livello.

Ecco perché il Milan potrebbe decidere di muoversi già a gennaio, così da anticipare la concorrenza. In ogni caso, anche se l’Udinese dovesse opporsi a una cessione a stagione in corso, il nome di Kristensen rimarrebbe ben saldo in cima alla lista di obiettivi di mercato di Moncada e Tare in vista dell’estate 2026.