Futuro incerto per Mattia Liberali: quattro club italiani sul talento del Milan

Senza il rinnovo probabile l'addio

Il giovane fantasista rossonero è molto stimato all’interno dell’ambiente di Milanello, tanto che in questa stagione ha avuto modo di esordire da titolare con la prima squadra. Non è da escludere che il Milan possa valutare un’operazione simile a quella tentata per Camarda, cedendolo in prestito per permettergli di accumulare minuti e tornare più pronto tra un anno. Ma per poter seguire questa strada, servirebbe prima un rinnovo. Se però non dovessero arrivare novità in tal senso, è probabile che alla fine il club rossonero decida di cederlo al miglior offerente. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, sarebbero almeno quattro i club italiani interessati a Liberali, tra Serie A e Serie B. Oltre al Parma, già segnalato nelle scorse settimane, si sarebbero inserite anche Lecce, Spezia e Venezia. In tutto questo però, attenzione. Milan letteralmente scatenato: "Dopo Ricci, sta per arrivare anche..." <<<