Milan, sul fronte portieri le gerarchie rossonere sono chiare

I tempi per Maignan non sono ancora stati stabiliti. Il Milan non interverrà sul mercato. Nelle gerarchie in testa c'è Ciprian Tatarusanu

Redazione Il Milanista

A differenza della passata stagione, oggi il Milansi trova alle prese con diversi infortuni. Soprattutto in attacco e in porta, zone del campo dove è in maggiore difficoltà. I problemi fisici del francese Mike Maignan si stanno prolungando e i tempi di recupero si stanno dilatando rispetto al previsto. Non c’è ancora chiarezza sul suo ritorno. “Non abbiamo tempistiche, non so dire oggi se sarà tra 3, 4 o 5 settimane. Mike ha tutto il nostro sostegno ed è voglioso di rientrare ma sa che dobbiamo rispettare delle tempistiche perché il muscolo non risponde come dovrebbe. Non posso dire per quale data lo avremo”: così si era espresso il tecnico parmigiano nei giorni scorsi.

La volontà sarebbe quello di recuperarlo per la sfida in Champions League contro il Tottenhamdi Antonio Conte (il prossimo 14 febbraio) ma è tutto in divenire al momento. E lo staff medico non si sbilancia. Probabile invece rivedere in campo Zlatan Ibrahimovic per il giorno di San Valentino. Questa è la data -per ora- papabile per il suo tanto atteso ritorno.

Il francese manca da metà settembre: quattro mesi lunghissimi che hanno costretto la società rossonera ad intervenire sul mercato. Il nome scelto -a sorpresa- è stato quello di Devis Vasquez. Che per ora continua ad allenarsi ma non è pronto a debuttare. Nel frattempo Stefano Pioli ha affidato i pali a Ciprian Tatarusanu. Al momento dovrebbe essere lui il titolare scelto. Antonio Mirante non dà molta affidabilità al mister. Il Milan in realtà sperava di anticipare l’arrivo di Marco Sportiello dall’Atalanta, affare che sembrava più semplice del previsto: la richiesta da 5 milioni di euro ha bloccato le intenzioni di Maldini e Massara. I due hanno provato anche a concretizzare il prestito dello spagnolo Sergio Rico dal Psg. Ma è arrivato un secco "no" dal club francese.