Milan: Francia-Danimarca in un match che si tinge di rossonero

Affronterà i compagni di squadra Olivier Giroud e Theo Hernandez nel girone D, ma stavolta da avversario: Simon Kjær è pronto a scendere in campo con la sua Danimarca . Primo match del Mondiale fissato per domani alle ore 14.00 (orario italiano) contro la Tunisia . Francia-Danimarca sarà una delle sfide più attese della fase a gironi: appuntamento sabato 26 novembre alle ore 17.00 (orario italiano).

Sempre più titolare con la maglia rossonera Simon Kjaer quando gioca fa la differenza. Basti pensare che con lui la media gol subiti a partita è di 0.1 gol, mentre senza di lui si arriva fino a 1.1. Quando Pioli lo schiera in campo il Milan subisce gol una volta ogni 354 minuti. Numeri di spessore dunque. Kjær è sinonimo di sicurezza e solidità al reparto difensivo.

E Pioli lo considera inamovibile "Simon è un leader. C'è un aspetto molto importante, è che parla bene in campo. Sa far prendere le posizioni bene ai compagni. È un giocatore che ci da tanto in questa situazione e ci da posizioni migliori".