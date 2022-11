Calciomercato Milan, Pioli ha un sogno da brividi: “E’ possibile!” | News

Il Milan sta iniziando a muoversi sempre più concretamente in ottica calciomercato , con tante indiscrezioni e news che si stanno rincorrendo in queste ore. Non c'è dubbio sul fatto che la dirigenza rossonera voglia mettere a disposizione di mister Pioli una rosa sempre più forte e competitiva, blindando per prima cosa i gioielli del Milan e poi andando a puntare su nuovi possibili colpi in entrata. I rinnovi stanno andando avanti a ritmo spedito, tantissimi hanno già firmato.

In attesa di Rafael Leao, anche per Bennacer siamo alla stretta finale. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, l'intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di un ingaggio da 4 milioni di euro più bonus fino al 2027. Per quanto concerne invece il calciomercato in entrata, le idee sono tantissime. In particolare, Stefano Pioli ne avrebbe una veramente da sogno per far volare il Milan <<<