Fofana: “Scudetto? È normale pensarci, giochiamo al Milan”

Youssuf Fofana parla a Sky delle ambizioni scudetto del Milan, di mister Allegri e del desiderio di tornare in Nazionale.

Youssuf Fofana, uno dei pilastri del centrocampo di questo Milan di Allegri di inizio stagione, ha recentemente rilasciato una breve intervista a Sky, nella quale ha parlato delle ambizioni scudetto del gruppo, del rapporto con Allegri e del tema nazionali; molto discusso in questi giorni per gli infortuni di alcuni giocatori importanti, e infine le sue speranze di essere convocato nuovamente dalla Francia.

Le parole di Fofana

Sullo scudetto:

“Come giocatori del Milan dobbiamo pensare ogni anno allo scudetto, è normale. Lavoriamo tanto per questo. Dobbiamo lottare per vincere ogni partita, poi alla fine faremo i conti. Non voglio dire che se non vinciamo lo scudetto la stagione è sbagliata, ma se dovessimo vincerlo sarebbe una grande gioia dopo l’anno scorso”.

Su Max Allegri:

“Non ha bisogno di trasmetterci la voglia di vincere lo scudetto, giochiamo al Milan, è normale pensare allo scudetto. Ci sono tante cose da fare prima di arrivare a questo obiettivo”.

Sui giocatori infortunati in nazionale:

“Ho fiducia in tutto il gruppo: i giocatori che ci saranno domenica lavoreranno bene, anche al posto degli infortunati. Tutti sanno cosa bisogna fare. Pulisic e Saelemaekers sono grandi giocatori che hanno iniziato la stagione in modo meraviglioso, ma ho fiducia in tutti i miei compagni”.

Sulla mancata convocazione con la Francia:

“Voglio tornare in Nazionale, sicuramente. Ma adesso la squadra sta facendo bene. Io lavoro per farmi trovare pronto”.