Florenzi su Leao: “Per me ancora non ha capito quanto è forte”

Alessandro Florenzi è intervenuto ai microfoni di Sky durante il post partita del match tra Juventus e Milan

Alessandro Florenzi ha parlato a Sky in merito al pareggio per 0-0 del Milan in casa della Juventus:

“Ai punti meritava di più il Milan, il rigore ha spostato tanto. Un punto fuori casa contro la Juventus però te lo porti a casa. Modric? Modric è un campione, ha 40 anni ma sembra che ne ha 25. Calcisticamente è troppo più forte degli altri, altrimenti non farebbe le prestazioni che ha fatto finora”.

Sul Milan di quest’anno comparato a quello dell’anno scorso: “E’ tutta un’altra squadra e ci sono delle basi da cui sono ripartiti importanti, come l’allenatore che conosce l’ambiente, è italiano e conosce la Serie A. Il Milan gioca una volta alla settimana ed è un vantaggio. Quando ho vinto lo scudetto con il Milan sono sicuro che lo abbiamo vinto perché siamo usciti presto dalla Champions League. Fisicamente eravamo i più forti nel finale di stagione”.

Su Santiago Gimenez e su Rafael Leao: “Gimenez? Lo vedo molto meglio fisicamente, ha sempre due occasioni a partita, vuole dire che prima o poi la butti dentro. Come inserire Leao? Per me il compito più importante che avrà Allegri sarà trovare un posto a Rafa. E’ migliorato tanto con Pioli, però aveva una squadra che giocava per lui. Per me non è un giocatore normale, è forte. Leao non ha ancora capito quanto è forte”.