Verso Fiorentina-Milan: le possibili scelte dei due allenatori

Fiorentina-Milan si avvicina: ecco le possibili formazioni di Allegri e Vanoli alla vigilia del match del Franchi.

Siamo alla vigilia del match tra Fiorentina e Milan, in programma domani alle 15. Vediamo ora le possibili scelte dei due allenatori.

La probabile formazione del Milan

In casa Milan, come confermato dallo stesso Allegri in conferenza, potremmo vedere un po’ di turnover, visto che i rossoneri hanno giocato appena due giorni fa. Al momento sono ancora molti i dubbi di formazione e Allegri probabilmente si prenderà tempo fino all’ultimo, aspettando la rifinitura di domattina prima di prendere alcune decisioni. Proviamo comunque a ipotizzare l’11 titolare.

In porta sempre Maignan. In difesa mancherà Tomori per squalifica, quindi De Winter dovrebbe prendere il suo posto, completando il reparto insieme a Gabbia e Pavlovic. A centrocampo sappiamo già che Modric riposerà, quindi al suo posto uno tra Jashari e Ricci. Da mezzala sinistra Allegri non dovrebbe rinunciare a Rabiot, mentre a destra è aperto il ballottaggio tra Fofana e Loftus-Cheek. Nel caso in cui fosse scelto Jashari davanti alla difesa, anche Ricci potrebbe essere impiegato come mezzala.

Saelemaekers ancora titolare a tutta fascia sulla destra, mentre a sinistra dovrebbe toccare a Bartesaghi, anche se Estupinan potrebbe avere una chance al suo posto. In attacco Allegri è stato molto criptico in conferenza, facendo intendere che qualsiasi combinazione di due tra i quattro attaccanti a disposizione è plausibile. Tra Leao, Pulisic, Fullkrug e Nkunku è quindi davvero difficile pronosticare la coppia iniziale: proviamo ad indicare quella più logica, ovvero la conferma di Leao e Pulisic.

La probabile formazione della Fiorentina

Per quanto riguarda la Viola, le scelte di Vanoli sembrerebbero un po’ più semplici da anticipare. La Fiorentina ha avuto un giorno in più per riposare e, considerando il buon momento, dovrebbe essere confermato gran parte di quanto visto nelle ultime uscite.

La notizia principale dovrebbe essere il ritorno di Moise Kean dal primo minuto, mentre per il resto la formazione dovrebbe essere molto simile a quella che ha pareggiato con la Lazio. Si va verso una sorta di 4-5-1 con De Gea in porta, difesa composta da Dodò, Comuzzo, Pongracic e Gosens. A centrocampo Parisi ancora adattato sulla fascia destra e Gudmundsson su quella sinistra; Fagioli davanti alla difesa e Mandragora certo di un posto come mezzala. L’altro posto potrebbe essere occupato dal nuovo acquisto della Fiorentina, Brescianini, anche ex Milan tra l’altro. Davanti, Kean unica punta.