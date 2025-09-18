F.Inzaghi: “Nesta e Maldini? Per fortuna sono diventati miei compagni”

Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Men's Health in cui ha parlato della finale di Champions del 2007 vinta col Milan

Filippo Inzaghi ha rilasciato un’intervista a Men’s Health in cui ha ricordato la finale di Champions League del 2007 vinta col Milan:

“Ogni tanto riguardo la doppietta ad Atene. Per dieci notti di fila mi svegliavo convinto di dover ancora giocare quella partita. Ho avuto la fortuna di condividere il campo con tanti campioni straordinari, Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Seedorf, ma se devo sceglierne uno, dico Kaká, perché è stato davvero speciale. Con lui abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. Anche Shevchenko era formidabile e con Ibrahimovic abbiamo formato una grande coppia. Nesta e Maldini? Per fortuna sono diventati miei compagni”.