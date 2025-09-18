F.Inzaghi: "Nesta e Maldini? Per fortuna sono diventati miei compagni"
Home > News Milan

F.Inzaghi: “Nesta e Maldini? Per fortuna sono diventati miei compagni”

Stefania Palminteri
milano
18 Settembre, 16:00
Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Men's Health in cui ha parlato della finale di Champions del 2007 vinta col Milan

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Filippo Inzaghi ha rilasciato un’intervista a Men’s Health in cui ha ricordato la finale di Champions League del 2007 vinta col Milan:

“Ogni tanto riguardo la doppietta ad Atene. Per dieci notti di fila mi svegliavo convinto di dover ancora giocare quella partita. Ho avuto la fortuna di condividere il campo con tanti campioni straordinari, Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Seedorf, ma se devo sceglierne uno, dico Kaká, perché è stato davvero speciale. Con lui abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. Anche Shevchenko era formidabile e con Ibrahimovic abbiamo formato una grande coppia. Nesta e Maldini? Per fortuna sono diventati miei compagni”.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 18 Settembre, 17:00
Milan-Fiorentina: domani alle 12:00 biglietti in vendita, le fasi
Domani alle ore 12:00 usciranno i biglietti per il match di domenica 19 ottobre tra Milan e Fiorentina. DI seguito le varie fasi
Stefania Palminteri - 18 Settembre, 15:00
Gautieri: “Il Milan può dare fastidio al Napoli per lo scudetto”
Edoardo Pettinelli - 18 Settembre, 14:00
Galeone su Udinese-Milan: “L’assenza di Allegri peserà”
Redazione Il Milanista - 18 Settembre, 13:03
Milan, il punto sui rinnovi di contratto
Stefania Palminteri - 18 Settembre, 12:01
Milan, occhi su un possibile rinforzo in vista di gennaio
Edoardo Benedetti - 18 Settembre, 11:10
Milan Futuro-Leon 2-2: a segno anche Balentien
Stefania Palminteri - 18 Settembre, 09:02
Milan, le top news di giornata
x