F.Galli: “Ma cosa ha fatto Calabria? Davvero impossibile un ritorno?”

Filippo Galli è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it in cui ha parlato del calciomercato del Milan di Max Allegri

Filippo Galli ha parlato a MilanNews.it in merito al calciomercato del Milan:

“Tirando le somme, restano ancora tre urgenze: la prima riguarda il ruolo di terzino destro e qui la butto lì, consapevole di alzare un polverone tra i tifosi. Ma cosa diavolo ha combinato Davide Calabria? Davvero è impossibile un suo ritorno? Tra l’altro la cifra che verrebbe risparmiata in quel ruolo potrebbe essere destinata, insieme a quelle provenienti delle recenti cessioni, su un altro obiettivo come, ad esempio, la seconda urgenza, un centrocampista completo e di personalità (Jashari?), oppure la terza urgenza, un attaccante che garantisca la doppia cifra di goal – perché non accontentare la Juve e puntare forte su Vlahovic se è vero che il nostro Max lo vuole? Senza nulla togliere al Bebote, finora assente giustificato al ritiro precampionato e, comunque, ancora un’incognita dopo quanto visto nella scorsa stagione, è certo che per ogni ruolo – e in particolare per la punta – servono due alternative di alto livello”.