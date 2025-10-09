Estupinan sfida Pulisic e Gimenez: amichevoli dal gusto rossonero

Estupinan, Pulisic e Gimenez, i tre rossoneri si affrontano nelle amichevoli internazionali: curiosi incroci e rientri da valutare per Allegri

Tra i convocati in nazionale del Milan ci sono tre giocatori che non disputeranno le qualificazioni al Mondiale 2026 come le nazionali europee, ma che hanno viaggiato fino all’altra parte del mondo per partecipare a delle amichevoli: Gimenez (Messico), Pulisic (Stati Uniti) ed Estupinan (Ecuador). L’incrocio dei match è curioso soprattutto per Estupinan, che con il suo Ecuador affronterà proprio entrambi i compagni rossoneri. La nazionale ecuadoriana giocherà prima contro gli Stati Uniti sabato 11 ottobre e poi contro il Messico mercoledì 15.

Gimenez sarà anche impegnato contro la Colombia domenica 12, mentre Pulisic chiuderà gli impegni con la sfida all’Australia il 15 ottobre.

Rientro in ritardo e jet lag

Come accade spesso durante la pausa per le nazionali, il rientro dei giocatori oltreoceano è sempre un po’più complicato. I tre torneranno infatti un giorno dopo rispetto ai compagni europei e dopo un lungo viaggio intercontinentale. Al loro ritorno, Allegri e il suo staff dovranno valutarne attentamente le condizioni prima di lanciarli di nuovo nella mischia.