ESCLUSIVA Lodetti: “Soffriamo quando manca Calhanoglu, su Pioli…”

MILANO – La nostra redazione ha raggiunto in esclusiva Giovanni Lodetti, ex rossonero. Col Milan vinse la Coppa dei Campioni 1962-1963, lo Scudetto 1967-1968, la Coppa Italia 1966-1967, la Coppa delle Coppe 1967-1968, la Coppa dei Campioni 1968-1969 e la Coppa Intercontinentale nello stesso anno. Queste le sue parole su alcune situazioni di casa Milan.

SULLA REAZIONE DEL MILAN NELLLA SFIDA CONTRO LA ROMA – Io credo che l’obiettivo della stagione sia un posto in Champions League. E ieri il Milan ha dimostrato di essere perfettamente in grado di farcela. Ho visto un gran Milan ieri. Superare l’impasse di quelle due sconfitte di fila contro Spezia e Milan e delle due partite non eccelse in Europa League, non era facile. Gli uomini di Pioli lo hanno fatto e bene. Continuando così dubito che i rossoneri abbiano problemi ad arrivare nelle primissime posizioni di classifica.

SUL GIOCATORE IMPRESCINDIBILE PER LA ROSA ROSSONERA – Penso che la forza di questa squadra sia il gruppo. Devo sbilanciarmi però e dire che senza dubbio un gradino sopra agli altri va posto Zlatan Ibrahimovic. Io credo che soffriamo l’assenza della personalità dello svedese. Gli infortuni purtroppo sono frequenti, ma con la sua età è abbastanza naturale. Vedo però una squadra ottima che non dipende da 1-2 giocatori. Forse abbiamo sofferto nell’ultimo mese la carenza di forma di Calhanoglu.

SU STEFANO PIOLI, PUO’ ESSERE L’ALLENATORE DEL RITORNO DI UN GRANDE MILAN – Non possiamo naturalmente dire ora quello che sarà Pioli domani. Prima deve raggiungere la Champions e dobbiamo vederlo all’opera fra i grandi. Poi potremo giudicare. Certo, nella sua carriera di tecnico ha raggiunto buonissimi risultati. Ha un suo stile preciso, ma forse gli manca la vittoria di una competizione che lo possa consacrare maggiormente dal punto di vista della considerazione ricevuta dagli altri.