Diavolo mai domo: nel momento più difficile un altro record infranto

MILANO – Il Milan torna a vincere e a convincere. E lo fa sia con merito, contro un osso duro come la Roma di Paulo Fonseca, sia esprimendo un gioco che non si vedeva ormai da più di un mese. Pioli non può che gioire per a prestazione dei suoi che tengono dunque la scia dell’Inter, distante 4 lunghezze. Pioli che può festeggiare anche per un piccolo altro record che è la sua squadra ha superato.

LE OPINIONI SULLLA PARTITA DEL MILAN DAL “CLUB” – Fabio Caressa, intervenuto a Sky Sport, ha commentato il bel successo del Milan sulla Roma, arrivato dopo due settimane complicate, con le brutte sconfitte contro Spezia e Inter: “Una risposta emotiva clamorosa del Milan, vuol dire che il gruppo funziona altrimenti non vinci questa partita”. Anche Sandro Piccinini, intervenuto sempre a Sky Sport, si è espresso sulla vittoria del Milan contro la Roma: “All’Olimpico ha fatto quasi a meno di Ibrahimovic, lo spirito della squadra è sempre quello. I dubbi sul fatto che il Milan potesse aver perso autostima sono stati fugati. E’ ancora in lizza per lo scudetto e soprattutto è a +8 sulla quinta”. Torna ad elogiare i rossoneri anche Giuseppe Bergomi, intervenuto a Sky Sport: “Il Milan ha meritato di vincere, 12 tiri nel primo tempo. E’ tornato a fare la partita che ha sempre fatto, di aggressività, di personalità. Ha saputo reggere gli infortuni e stare dentro alla gara”.