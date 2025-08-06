Dzemaili su Jashari: “Avrà una grande responsabilità nel Milan”

Blerim Dzemaili è intervenuto ai microfoni di RSI in cui ha parlato del nuovo acquisto del Milan Ardon Jashari

Blerim Dzemaili ha parlato a RSI in merito al trasferimento di Ardon Jashari dal Brugge al Milan:

“È una decisione importante. Jashari è cresciuto tanto l’ultimo anno all’estero e ha fatto molto bene, nessuno se lo aspettava. Adesso è un ulteriore passo in avanti quello di andare in un campionato così difficile. Ma quando una squadra spende certe cifre per te inevitabilmente ti toccherà una grande responsabilità e devi prenderla”.

Sull’avere Luka Modric in squadra:

“È molto importante per crescere avere uno a fianco con tanta esperienza. Immagino che questo darà a Jashari anche un po’ più di libertà e meno pressione all’inizio, visto che tutti si concentreranno su Modric”.

Sul ruolo che ricoprirà Jashari nella nazionale svizzera:

“Lui è il nostro futuro. Al momento però dovrà un po’ aspettare perché se è vero che Xhaka o Freuler non sono più giovanissimi restano comunque dei pezzi importanti che non possono essere messi in panchina facilmente”.

Sulle voci Zachary Athekame-Milan:

“È una scelta interessante anche se la vedo più in prospettiva per il futuro. Se Jashari domani sarà già titolare non penso che lo stesso sarà per lui e sappiamo che Allegri non è uno che si accontenta”.