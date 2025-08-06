Dzemaili su Jashari: "Avrà una grande responsabilità nel Milan"
Home > News Milan

Dzemaili su Jashari: “Avrà una grande responsabilità nel Milan”

Stefania Palminteri
milano
6 Agosto, 19:30
Blerim Dzemaili è intervenuto ai microfoni di RSI in cui ha parlato del nuovo acquisto del Milan Ardon Jashari

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Blerim Dzemaili ha parlato a RSI in merito al trasferimento di Ardon Jashari dal Brugge al Milan:

“È una decisione importante. Jashari è cresciuto tanto l’ultimo anno all’estero e ha fatto molto bene, nessuno se lo aspettava. Adesso è un ulteriore passo in avanti quello di andare in un campionato così difficile. Ma quando una squadra spende certe cifre per te inevitabilmente ti toccherà una grande responsabilità e devi prenderla”.

Sull’avere Luka Modric in squadra: 
“È molto importante per crescere avere uno a fianco con tanta esperienza. Immagino che questo darà a Jashari anche un po’ più di libertà e meno pressione all’inizio, visto che tutti si concentreranno su Modric”.

Sul ruolo che ricoprirà Jashari nella nazionale svizzera:
“Lui è il nostro futuro. Al momento però dovrà un po’ aspettare perché se è vero che Xhaka o Freuler non sono più giovanissimi restano comunque dei pezzi importanti che non possono essere messi in panchina facilmente”.

Sulle voci Zachary Athekame-Milan:
“È una scelta interessante anche se la vedo più in prospettiva per il futuro. Se Jashari domani sarà già titolare non penso che lo stesso sarà per lui e sappiamo che Allegri non è uno che si accontenta”.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 6 Agosto, 18:50
Milan: Okafor via solo a titolo definitivo, niente prestiti
Okafor è sulla lista dei possibili partenti, ma a differenza di qualche settimana fa, partirebbe solo a titolo definitivo, niente prestito
Lorenzo Focolari - 6 Agosto, 18:20
Milan: il Newcastle insiste per Thiaw, la situazione
Stefania Palminteri - 6 Agosto, 17:50
Le prime parole di Jashari in rossonero: “Felice di essere qui”
Giulia Benedetti - 6 Agosto, 17:20
UFFICIALE: Ardon Jashari è un nuovo giocatore del Milan
Stefania Palminteri - 6 Agosto, 16:30
Jani: “Modric vuole dimostrare che può ancora giocare”
Redazione Il Milanista - 6 Agosto, 14:00
Milan, De Bruyne su Modric: “Non vedo l’ora di giocarci contro”
Riccardo Focolari - 6 Agosto, 13:34
Milan, rifiutata la prima offerta del Newcastle per Thiaw! Adesso…
x