Il noto giornalista Peppe Di Stefano ha parlato del mercato in entrata del Milan. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva a Sky Sport ha parlato il noto giornalista Peppe Di Stefano che sul mercato in entrata del Milan ha detto: “Hojlund potrebbe essere la soluzione per l’attacco. Giovane e forte”.

Ancora le sue parole

“Qualora arrivasse Sesko al Manchster United si potrebbe pensare ad una soluzione in prestito. Non escludiamo il nome di Dusan Vlahovic ma al momento Rasmus Hojlund è in pole”.