L’ex Donnarumma sul Milan: “Fanno bene a credere allo scudetto”

Gianluigi Donnarumma commenta la lotta scudetto in Serie A ed elogia le ambizioni e la crescita del Milan di Allegri

Gianluigi Donnarumma, portiere della nostra Nazionale ma anche ex estremo difensore del Milan, campione di Champions la scorsa stagione con il PSG e ora al Manchester City, è stato recentemente intervistato dalla Gazzetta dello Sport dopo le ultime partite dell’Italia. Nell’intervista ha parlato soprattutto di Nazionale e dell’attuale CT Gattuso, ma c’è stato spazio anche per commentare la Serie A e il Milan. Vediamo un estratto delle sue parole più interessanti sulla lotta scudetto e sul club rossonero.

Le parole di Donnarumma

Sulla lotta scudetto:

“Ci sono quattro, cinque squadre che potranno dire la loro fino alle ultime curve. Ed è proprio questo a dare una dimensione nuova alla Serie A. […] Mi piace il Milan, mi incuriosisce tutto quello che c’è alla base della svolta. Penso ad Allegri, ma non solo.”

Il Milan è da scudetto?

“Un Milan dalle grandi ambizioni. Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l’ambiente rossonero: là dentro ci credono e fanno bene a farlo.”