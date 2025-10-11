Donadoni: “Ho visto un bel Milan fino ad ora, buon avvio”

Roberto Donadoni è intervenuto ai microfoni di TuttoSport in cui ha parlato dell'inizio di stagione del Milan

Roberto Donadoni ha parlato a Tuttosport in merito all’avvio del Milan:

“Com’è stato l’inizio di stagione del Milan? Direi buono. Ho visto un bel Milan. Forse un po’ meno nell’ultima partita contro la Juventus, dove non c’è stata una prestazione all’altezza delle altre. Ma è chiaro che quando la posta in palio è alta, vincere diventa più complicato. Però direi che l’inizio è ottimo e fa ben sperare..

Se il merito si può attribuire a Massimiliano Allegri? È tutto un insieme. Sicuramente Allegri ha la sua percentuale di meriti. È chiaro che riuscire a creare un gruppo che sia coeso e unito non è semplice e credo che sia stata soprattutto la difficoltà dell’anno scorso del Milan. Quest’anno sembra che questo problema si sia stato superato e in campo si vede un’altra squadra. Se è un Milan scudetto? Per quello che ho visto fino ad ora, direi di sì”.