Le difese delle milanesi traballano. Solo 4 clean sheet per i rossoneri

La squadra sta accusando il colpo e questo potrebbe avere delle ripercussioni importanti se non si interviene subito. Sarà un arduo compito per Pioli perché il morale non si allena sui campi da gioco. La squadra va rimessa insieme come i pezzi di un puzzle. Dalla gara contro la Roma qualcosa si è come “spezzato”. Ed è la stessa cosa che ha fatto notare anche Maldini intervistato nel post partita di Lazio-Milan. Una specie di cortocircuito da quel pareggio subito in rimonta negli ultimi 10 minuti, quando la partita sembrava in pugno dei rossoneri e la vittoria ormai scontata. Poi a cascata sono arrivate: l’eliminazione dalla Coppa Italia contro un Torino tenace che l’ha portata a casa anche in 10 uomini. Per non parlare della sfida al Via del Mare e della brutta sconfitta in Arabia Saudita contro i nerazzurri.