Sacchi: “Con i giovani bisogna avere pazienza, questo Milan non è…”

Sentiamo le sue parole

"Il Milan non è più un collettivo. Ha vinto lo scudetto giocando come una squadra e ora si sono perse quelle caratteristiche. Può capitare. Giocare "di squadra" non è un imperativo etico, ma permette di essere più efficienti. Con i giovani bisogna avere pazienza. Questi ragazzi si sono trovati una condizione particolare: da semisconosciuti che erano si sono trovati, dopo aver conquistato meritatamente lo scudetto, improvvisamente proiettati sul palcoscenico. Questo può destabilizzare". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove si è espresso l'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi il quale ha parlato del Milan dopo la pesante sconfitta in casa contro il Sassuolo di ieri all'ora di pranzo.