Difesa Milan, De Vecchi: “Trovato un quarto titolare in De Winter”

L'ex rossonero Walter De Vecchi elogia la solidità difensiva del Milan di Allegri e la crescita di Koni De Winter a Radio Rossonera.

L’ex calciatore rossonero Walter De Vecchi, recentemente intervenuto come ospite a Radio Rossonera, ha commentato le recenti prestazioni del Milan, notando in particolare la ritrovata solidità difensiva ed evidenziando la crescita di un giocatore su tutti: Koni De Winter. Ecco che cosa ha detto:

“Il Milan è una squadra che sembra aver ritrovato una certa solidità difensiva. È l’unica squadra che non ha preso gol da fuori area in tutta la stagione e ha trovato un quarto titolare in De Winter. Diciamo che si è affrancato strada facendo perché sicuramente il braccetto di sinistra non gli si confaceva, in quanto lui è destro, ma ha ugualmente offerto delle buone prestazioni. Allegri giustamente l’ha riconfermato e a Bologna, da braccetto di destra al posto di Tomori, ha fatto l’ennesima buona prestazione”.

Fiducia di Allegri in De Winter, che ha trovato conferme anche nel mercato di riparazione: sembrava certo l’acquisto di un difensore da parte del Milan, ma alla fine si è deciso di confermare il pacchetto arretrato attuale. Con un De Winter che è diventato un titolare e, al bisogno, Allegri si affiderebbe senza problemi anche al giovane Odogu.