Dida: “Maignan leader nato, si vede da come parla coi compagni”

L'ex portiere rossonero Nelson Dida elogia il Milan di Allegri e incorona Mike Maignan: leader nato e tra i migliori portieri al mondo.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex portiere e leggenda rossonera Nelson Dida ha parlato del Milan attuale, dei meriti di mister Allegri e della prossima partita in programma contro il Bologna. In particolare poi, ha elogiato molto l’attuale portiere rossonero Mike Maignan. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Dida

Sul Milan attuale:

“Penso che stia andando bene. Il Milan è un grande club e come tale deve avere una squadra competitiva, che dimostri la sua forza. Con i nuovi acquisti e un nuovo modulo di gioco sta facendo un buon campionato. Mi piace vedere che la squadra è in alto in classifica, che lotta fino alla fine, che è compatta e ha un bel gruppo di calciatori che si stanno impegnando al massimo. Tutto questo dimostra che non è un caso se si trova in quella posizione”.

Su quanti meriti abbia Allegri:

“Secondo me molti. Lui ha dato alla squadra più tranquillità e sicurezza. In campo vedo un notevole equilibrio tra i reparti e per le altre squadre è più difficile riuscire a trovare spazio per giocare. Il Milan può ancora crescere tanto. Pavlovic, Gabbia e Tomori sono cresciuti sia nella parte tecnica sia nella tattica. Hanno imparato i meccanismi e i movimenti corretti per coprirsi a vicenda, oltre a essere più aggressivi nell’uno contro uno. Questo fa sì che la possibilità da parte degli avversari di attaccare gli spazi sia minore e avvicinarsi alla porta rossonera è più complicato“.

Su Bologna-Milan in programma martedì:

“È vero che i rossoblù stanno affrontando un periodo non semplice a livello di risultati, ma sicuramente sarà una gara difficile perché il Bologna avrà il vantaggio di giocare in casa ed è una squadra che come abbiamo visto sa stare bene in campo e può sorprendere. Il Milan dovrà avere il giusto approccio come ha sempre fatto in questa stagione“.

Su Mike Maignan:

“Mike fa parate importantissime e dimostra di essere sempre uno dei portieri più bravi in circolazione. Ha una forma spettacolare e ci sono molti suoi interventi, non solo uno o due, che confermano quanto sia concentrato durante tutta la partita. Inoltre è molto bravo nella fase di costruzione: sa gestire i passaggi corti e di media lunghezza, ma ha anche le capacità per sorprendere la difesa avversaria con un lancio lungo. Lui è un leader nato. Si vede da come parla con i compagni in campo. Da quando è arrivato al Milan, ha sempre dimostrato di essere comunicativo, ha il rispetto e la fiducia di tutti e sa che il suo ruolo è importante dentro e fuori dal campo”.

Se ha ragione Allegri a definire Maignan uno dei tre portieri migliori al mondo:

“Sono d’accordissimo. Oggi in questo ruolo vedo pochi portieri che stanno facendo meglio di lui. Devo veramente fare i miei complimenti a lui e allo staff per quello che stanno facendo. Spero che continui così. Lui sa che cosa penso delle sue qualità umane e professionali. Come ho detto deve continuare ad avere questa serenità che gli permette di esprimersi al top”.

Sul rinnovo imminente:

“Se firmerà saranno sicuramente tutti contenti per quello che Mike sta facendo per il Milan e per quello che rappresenta per la squadra e per la società”.