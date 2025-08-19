Di Marzio: “Non trovano riscontro le voci su Milan e Rabiot”

Gianluca Di Marzio è intervenuto ha analizzato la situazione legata a Rabiot, parlando anche della posizione del Milan nella vicenda

Adrien Rabiot è ufficialmente in uscita dal Marsiglia. Il giocatore è stato sospeso per una lite accesa col compagno di squadra Jonathan Rowe al termine della partita persa contro il Rennes. Alcuni voci parlano di un interessamento immediato del Milan dopo la vicenda per l’ex Juventus. Gianluca Di Marzio però ha spiegato la situazione:

“Non trovano riscontro le voci di un interesse del Milan, perché nonostante il legame con Allegri, i rossoneri sono già coperti in quel ruolo e intendono concentrarsi sul mercato in questi ultimi giorni”.