Dg Juve, Comolli: “Nessuna offerta adeguata ricevuta per Vlahovic”

Il direttore generale della Juventus Damien Comolli, ha parlato della situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Damien Comolli, direttore generale della Juventus, ha parlato alle varie testate presenti al Jhotel un merito al futuro di Dusan Vlahovic, accostato, in maniera molto seria, anche al Milan:

“Vlahovic può andare via se arriva un’offerta adeguata, siamo d’accordo. Ma al momento non è arrivata”.

RAVEZZANI SU VLAHOVIC

Fabio Ravezzani ha parlato su proprio profilo X in merito a Dusan Vlahovic accostato al Milan:

“Parliamo di Vlahovic. Fu sopravvalutato dai tifosi della Juve. Non fa reparto, sbaglia spesso gol facili. Ma non è il brocco che sembra nelle ultime esibizioni. Molto bravo sulle punizioni, grande fisicità, carattere non facile. Non è un fenomeno. Resta ottimo 9 per arrivare quarti in A”.