La designazione arbitrale di Milan-Udinese: dirige Marchetti

Milan-Udinese, ufficiale la designazione arbitrale: Marchetti sarà il direttore di gara, Maggioni e Abisso al VAR.

La sconfitta di Napoli ha sicuramente fatto male al Milan, che ne esce molto ridimensionato. La partita è stata anche equilibrata, è vero, ma troppo sterile la squadra di Allegri, alla fine punita dal gol di Politano.

Ora serve ripartire: lo Scudetto non è più un obiettivo alla portata, visto il meno nove dall’Inter, ma la qualificazione in Champions va blindata assolutamente. I sei punti di vantaggio sulla quinta, la Juventus, fanno ben sperare, ma con sette gare rimaste è chiaro che serviranno ancora alcune vittorie.

Un’occasione per tornare ai tre punti arriverà a breve: sabato alle 18 il Milan affronta l’Udinese a San Siro, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A. Quale migliore occasione, davanti al proprio pubblico, per provare a ritrovare la vittoria, possibilmente anche con una prestazione convincente. In attesa del match, vediamo ora il team arbitrale scelto per dirigere la gara.

Rocchi sceglie Marchetti

L’AIA ha da poco reso note le designazioni arbitrali: il designatore Gianluca Rocchi ha deciso di affidare la sfida tra Milan e Udinese a Matteo Marchetti della sezione di Ostia come direttore di gara. Ad assisterlo ci saranno Imperiale e Fontemurato come assistenti, mentre Mucera sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno invece Maggioni e Abisso.