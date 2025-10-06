Del Piero: “Milan da tenere in considerazione per il campionato”

Del Piero analizza Milan-Juve e promuove i rossoneri: “Squadra forte". E su Leao: “Deve voler diventare il simbolo del Milan”

Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera della Juventus, ha parlato a Sky Sport della sfida tra Juve e Milan di ieri sera. Con la solita obiettività, ha riconosciuto che gli uomini di Allegri avrebbero meritato la vittoria. L’ex numero 10 bianconero ha poi analizzato la squadra rossonera, le sue possibilità in chiave scudetto e il ruolo di Leao.

L’analisi di Del Piero sul Milan

“La squadra di Tudor guadagna un punto, il Milan ha invece buttato via una grande occasione. Poteva dare un segnale importante a sé stesso e agli altri.”

Sul confronto con la Juve e sul campionato ha aggiunto:

“Oltre al rigore sbagliato ha avuto anche altre chance di segnare. Portare a casa vittorie così può fare la differenza. Il Milan stava meglio e ha preso due giocatori di grande presenza in mezzo al campo come Modric e Rabiot. Il Milan per me ha una squadra forte, ha giocatori importanti. È da tenere in considerazione per il campionato. Modric e Rabiot stanno togliendo responsabilità.”

Su Leao:

“Non c’è posto migliore per fare il salto di qualità definitivo perché al Milan c’è Allegri. Ha giocato mezz’ora ma ha comunque avuto tre occasioni da gol. Poi è stato fuori 40 giorni per infortunio. Deve voler diventare il simbolo del Milan.”