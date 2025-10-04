Del Piero: "Il Milan può essere già da scudetto? sì perché..."

Alessandro Del Piero è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del Milan di Max Allegri

“Se può essere già da scudetto? Per una serie di dinamiche sì. Perché gioca solo il campionato e ciò gli permette di preparare la settimana molto bene e di avere giocatori pronti a livello fisico, senza viaggi né intoppi. E anche perché ha qualità, non solo Rabiot, ma anche Modric, Leao, Saelemaekers… È una squadra ben strutturata”.

Su Juventus-Milan: “Sarà un bel match. È ancora presto perché siamo a inizio stagione, magari il ritorno sarà più interessante per altri aspetti, però già questo è un bel test per entrambe le squadre, per capire il loro stato di maturazione attuale”.