Del Piero: "Il Milan può essere già da scudetto? sì perché..."

Alessandro Del Piero ha parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri:
“Se può essere già da scudetto? Per una serie di dinamiche sì. Perché gioca solo il campionato e ciò gli permette di preparare la settimana molto bene e di avere giocatori pronti a livello fisico, senza viaggi né intoppi. E anche perché ha qualità, non solo Rabiot, ma anche Modric, Leao, Saelemaekers… È una squadra ben strutturata”.
Su Juventus-Milan: “Sarà un bel match. È ancora presto perché siamo a inizio stagione, magari il ritorno sarà più interessante per altri aspetti, però già questo è un bel test per entrambe le squadre, per capire il loro stato di maturazione attuale”.