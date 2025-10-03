Calciomercato Milan, colpaccio in attacco: spuntano altri 2 nomi top!

Il Milan continua a sondare il mercato internazionale alla ricerca di un nuovo bomber per il futuro: ecco le ultime notizie di calciomercato

In casa Milan è già caccia aperta ai prossimi colpi di calciomercato. Tra gli obiettivi, come ben sappiamo, c’è anche un nuovo centravanti di ruolo. Allegri infatti ha attualmente a disposizione solo Gimenez come vera prima punta e tra l’altro il messicano non sta neanche dando segnali particolarmente incoraggianti in campo.

Senza dubbio dunque, in vista del futuro, un nuovo attaccante dovrà arrivare per forza. Tare in estate ha delineato l’identikit ricercato dal Milan: un centravanti puro, d’area di rigore, un profilo “alla Giroud”. Ed è su questa strada dunque che si continuerà a battere in vista delle prossime sessioni di calciomercato. A tal proposito, occhio a due nomi nuovi che si aggiungono alla lista rossonera.

Milan, altri due obiettivi di calciomercato per l’attacco

Nelle ultime ore in orbita Milan ha iniziato a circolare la clamorosa suggestione rappresentata da Robert Lewandowski, visto che il campione polacco è in scadenza a fine stagione con il Barcellona. Da quanto abbiamo raccolto, è ancora presto per parlare di pista possibile e concreta. Il gradimento ovviamente è scontato, ma i costi per l’ingaggio sarebbero molto importanti e bisognerà capire quali saranno le intenzioni dello stesso Lewandowski. Ecco perché intanto il Milan sta battendo anche altre piste alternative.

Due in particolare meritano attenzione. La prima porta in Spagna e più precisamente in casa Atletico Madrid, dove gioca il possente centravanti norvegese Alexander Sørloth. Il gigante classe ’95 sta facendo molto bene in Liga, ha le caratteristiche fisiche e tecniche ricercate da Tare e ha un costo abbastanza abbordabile: si parla di circa 25/30 milioni di euro. Costo simile anche per il secondo nome finito in orbita rossonera nelle ultime ore.

In questo caso parliamo dell’attaccante georgiano Georges Mikautadze, di proprietà del Villarreal. Giocatore meno fisico, ma comunque molto letale sotto porta e che può guidare l’attacco come riferimento centrale: il Milan lo starebbe seguendo con particolare attenzione in vista del prossimo futuro. Occhio dunque anche a questi due nomi, anche se la lista di obiettivi di mercato del Milan per l’attacco è chiaramente destinata ad allungarsi nel corso dei prossimi mesi.