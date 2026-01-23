De Zerbi su Rabiot: “Un giocatore completo perché sa fare tutto”

Roberto De Zerbi elogia Adrien Rabiot: giocatore completo che fa la differenza, decisivo al Marsiglia e oggi punto fermo del Milan di Allegri

Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Marsiglia, è recentemente intervenuto alla trasmissione Viva El Futbol, dove ha risposto ad una domanda su un giocatore da lui allenato la scorsa stagione, ovvero Adrien Rabiot, oggi uno dei punti di forza del Milan di Allegri. Vediamo ora come lo ha descritto De Zerbi, dato che lo conosce molto bene.

Le parole di De Zerbi su Rabiot

“Rabiot è quello che state vedendo voi, uno che sposta gli equilibri. È un giocatore completo perché sa fare tutto: sa difendere, sa attaccare, sa attaccare lo spazio. È una mezzala, con noi ha fatto benissimo. È anche un bravo ragazzo, anche se la gente poi ha attaccato cose che non doveva attaccare, perché non c’erano segreti.

Io vado in conferenza stampa e parlo come a microfoni spenti, allo stesso modo. Purtroppo è finita in un modo che non volevamo né noi né, penso, neanche lui. Però con noi ci ha permesso di arrivare in Champions League.

L’anno scorso lui era il nostro numero 10. Se tu pensi al numero 10, lui lo interpretava in un altro modo. Io avevo un’altra concezione di numero 10. Poi il Marsiglia può prendere Rabiot e l’allenatore deve anche adeguarsi al calciatore che c’è. Rabiot qui faceva la differenza, allora cerchi di strutturare la squadra per incastrare quello, per incastrare l’altro, per fare il meglio possibile.

Chiaro che, per caratteristiche, Rabiot non è il vero numero 10, però ha fatto il record di gol della sua carriera l’anno scorso a Marsiglia”.