Rinnovo Maignan-Milan, ufficialità sempre più vicina

Rinnovo Maignan-Milan ci siamo: superato l’accordo sulle commissioni, restano solo i dettagli sulla durata del contratto. Annuncio a giorni.

Secondo quanto recentemente riportato da Gianluca Di Marzio, si sarebbe aggiunto un altro tassello importante per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Quello che avevamo definito negli scorsi giorni come l’ultimo scoglio da superare, ovvero l’accordo sulle commissioni con gli agenti del giocatore, sarebbe stato raggiunto.

Il dettaglio mancante: la durata del contratto

A questo punto tutto sembra allineato verso la buona riuscita: il giocatore ha già accettato la proposta del Milan, mancherebbe giusto un ultimo gradino su cui trovare la quadra, quello legato alla data di scadenza del contratto. Sempre secondo Di Marzio, sarebbero in piedi due possibilità: un rinnovo fino al 2030 con opzione fino al 2031, oppure un rinnovo diretto fino al 2031. Queste le ultime decisioni da prendere, ma siamo davvero ai dettagli.

Nulla che faccia pensare ad un’operazione a rischio o con possibilità di saltare giunti a questo punto.

Va ribadito ancora come il lavoro di Allegri e di Tare per rimettere Maignan al centro del progetto, unito ai buoni risultati sul campo, siano stati i fattori chiave per convincere il portiere francese a restare. Ora testa alla gara con la Roma, poi verso l’inizio della prossima settimana è atteso finalmente l’annuncio ufficiale.