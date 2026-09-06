Il difensore del Milan, Koni De Winter, che ha avuto un passato in questa sfida, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'incontro dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan. Ecco le sue parole integrali prima della partita.

Riguardo le aspettative per il match di questa sera

"Loro hanno un buon ritmo, ma in eventi come questo è fondamentale mantenere un certo equilibrio. È comunque cruciale che ciascuno occupi il proprio ruolo, anche se hanno la libertà di muoversi. "

Sulle recenti strategie difensive proposte da Amorim

"Credo che il nuovo allenatore abbia una visione chiara su come vuole che si giochi; punta a un approccio aggressivo e dinamico, e a noi piace giocare in questo modo. "

Sulle aspirazioni per questa stagione: "Desideriamo sempre guadagnare punti. Siamo ancora all'inizio della stagione, ma il nostro obiettivo principale rimane chiaro: ottenere il maggior numero di punti possibile e vincere quante più partite possiamo. "