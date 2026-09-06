Il mister rossonero Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida di questa sera tra Juventus e Milan, in programma all'Allianz Stadium di Torino. Ecco tutte le sue affermazioni.

Riguardo al gioco

"Desideriamo mantenere lo stesso approccio, ma una squadra di alto livello riconosce che ci sono momenti in cui possiedi la palla e altri in cui è necessario difendere. In particolare in partite di questo calibro, è fondamentale saper gestire il gioco sia con che senza palla. L'idea rimane invariata, ma vedremo come andranno le cose".

Riguardo al debutto di Diego Moreira

"È pronto. È un ragazzo molto audace. Ha avuto una settimana fantastica e quando ti alleni con impegno e ti prepari bene, le prestazioni seguiranno. Sono consapevole che è la sua partita d'esordio, ma è veramente sicuro di sé ed è pronto per affrontare la gara".

Sulla possibilità di vincere lo Scudetto

"È difficile da valutare. Abbiamo accumulato due mesi di lavoro, e non sono sicuro di quanto siamo realmente vicini. Quello che posso affermare è che abbiamo la capacità di vincere ogni incontro. Se riusciremo a contendere il titolo già in questa stagione, non lo posso dire: tutto dipenderà dal contesto. Tuttavia, abbiamo gli giocatori giusti per puntare in alto. Dobbiamo anche riconoscere che serve tempo per costruire. Ci sono squadre che continuano a lavorare con gli stessi calciatori da anni e hanno ottenuto risultati migliori dei nostri. Noi stiamo edificando qualcosa di nuovo, ma non voglio sottrarre responsabilità ai miei ragazzi. Dobbiamo semplicemente essere consapevoli della realtà, approcciando ogni partita con la determinazione di lottare per ottenere la vittoria".