Milan, Zazzaroni: "Dovrebbero rafforzare la rosa di Allegri, invece..."
Lorenzo Focolari
26 Agosto, 15:20
Calciomercato Milan, news pesanti da Zazzaroni.
Ivan Zazzaroni ha rilasciato delle dichiarazioni sul percorso di Allegri e anche sulle possibilità del Milan. Ecco il suo pensiero

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha rilasciato delle dichiarazioni sul proprio quotidiano di riferimento, dove ha parlato dei temi caldi del Milan e in generale dell’ambiente rossonero.

Le parole di Zazzaroni

“Questo Milan tanto Elliott e un po’ Red Bird sta facendo il possibile per ricordarci di avere una priorità: i conti a posto. Per ottenere i quali si concentra prevalentemente sul trading, trascurando lo “strengthening”, ossia il rafforzamento della squadra. E invece l’obiettivo dovrebbe essere proprio quello di rispettare il nome che porta (Milan) offrendo a un tecnico pluriscudettato (Allegri) e a una tifoseria presentissima e attiva un organico da titoli, almeno potenzialmente”.

