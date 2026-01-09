Milan News, Leao è la volta buona? Il dato del portoghese

Ha segnato il goal del pareggio ieri sera contro il Genoa ottenendo una buona prestazione nel complessivo: segno di svolta?

Sicuramente si tratta del giocatore più criticato del Milan da un bel po’ di tempo. Rafael Leao potrebbe rimanere una delle chiavi incomprese di questa squadra per tante ragioni. Anche Allegri si sta scontrando con la realtà di questo ragazzo. Una cosa si può dire: la costanza non fa parte delle doti di questo talento. Tante sono state le partite in cui non è emerso il vero Leao, dando spazio a vecchie scenette non proprio disciplinate.

Su questo tema potrebbe esserci un dato che conferma forse una possibile svolta. Rafael Leao ha realizzato cinque reti nelle sue ultime cinque partite casalinghe in Serie A. Da Ottobre scorso, nessuno ha fatto meglio nel torneo, ad eccezione di Moise Kean, che ha raggiunto lo stesso numero di gol. La notizia è stata riportata da Opta.

Con questa tipologia di numeri qualsiasi tifoso può ancora sperare che il portoghese, nella veste di “punta alternativa” (secondo Max Allegri), possa tornare ai suoi livelli originali. Vedremo cosa proporrà il futuro e se Leao raggiungerà altri dati interessanti.