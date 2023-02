Dalla Palma sulla corsa Champions: “Fino a maggio è Roma contro Milano”

Alberto Dalla Pama al Corriere dello Sport ha fatto un quadro generale dell'andamento di questo campionato . "Da qui a maggio assisteremo a Roma contro Milano . Una sfida infuocata con l'Atalanta non del tutto tagliata fuori anche se "dopo la lezione a Sarri allo stadio Olimpico è quasi scomparsa ". Il Milan nel frattempo si trova a pari punti assieme all'Inter aspettando la sfida di oggi della Roma che sarà ospite a Cremona . L'aggancio è stato favorito anche dal tonfo dei nerazzurri al Dall'Ara. Una sorta di tabù per l'Inter che non sembra aver imparato la "lezione" dal Bologna .

E il giornalista parla dei merito di uno come Stefano Pioli, che "dopo i due derby persi e le goleade di Lazio e Sassuolo, ha avuto l’intelligenza e la freddezza di cambiare tutto". Una cosa non da tutti. Dopo un mese di "inferno" il Milan si è rialzato ed ha cominciato a trottare cambiando rotta. Ripresa in mano la corsa Champions e ora al secondo posto in classifica dopo 3 vittorie di fila in campionato. Ed ha parlato anche del momento di Simone Inzaghi: "Non riesce a scendere dalla sua sconcertante e inspiegabile altalena. L’Inter è malata, ma non si sa di che cosa. La squadra paga gli alti e bassi di Lukaku, l’inconsistenza di Dumfries". Il tecnico nerazzurro -già non particolarmente amato dalla tifoseria- rischia la panchina della prossima stagione.