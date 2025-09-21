Costacurta: "Modric ha il Milan in mano, ma Saelemaekers..."
Costacurta: “Modric ha il Milan in mano, ma Saelemaekers…”

Stefania Palminteri
milano
21 Settembre, 17:30
Costacurta parla di San Siro
Alessandro Costacurta è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 in cui ha parlato del Milan e di Alexis Saelemaekers

Alessandro Costacurta ha parlato negli studi di Sky Sport 24 in merito al Milan e a Alexis Saelemaekers:

“Ci sono due giocatori che hanno preso in mano questa squadra: sono Modric e Rabiot. Questo naturalmente fa pensare che il Milan possa fare a meno di Leao. Saelemaekers? La sorpresa, però, è il terzo giocatore e mi da fastidio dire che è tutto in mano al centrocampo: il terzo è Saelemaekers che è il giocatore che sta comandando questa squadra e lo sta facendo molto bene”.

