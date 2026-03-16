Costacurta commenta la sconfitta del Milan e il nervosismo di Leao dopo la sostituzione: "Arrabbiato per il mancato passaggio di Pulisic"

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, nel consueto dibattito del Club con Caressa, Bergomi, Di Canio e gli altri ospiti, l’ex difensore rossonero Billy Costacurta ha commentato la sconfitta del Milan. In particolare ha analizzato l’episodio della sostituzione di Rafael Leao, molto nervoso dopo il cambio, e ha parlato anche della grossa occasione persa da parte del Milan, che non ha approfittato del mezzo passo falso dell’Inter.

L’analisi di Costacurta

Sulla sostituzione di Leao:

“Sono rimasto abbastanza esterrefatto per il fatto che, nonostante degli ottimi movimenti da parte di Leao, Pulisic non lo abbia mai servito. Ha sonnecchiato per gran parte della partita, però in questi due scatti lui la palla la doveva ricevere. Il tentativo si doveva fare, ma Capitan America preferisce darla ad altri […] Leao non era arrabbiato per il cambio, ma per il mancato passaggio di Pulisic. Io Leao lo avrei spostato, non lo avrei tolto. Però non è che ora dobbiamo sempre sperare”.

Se è un’occasione persa per il Milan:

“Sì, per me questa del Milan è una grande occasione persa: per mettere pressione, per vedere come avrebbero reagito i più forti. Nei primi 10 minuti la Lazio sembrava avvelenata, quando invece doveva esserlo il Milan. Il messaggio che mandi all’inizio è importante per il proseguo della partita. Poi per carità, nel secondo tempo ha fatto anche una partita discreta, ma non si possono regalare minuti”.