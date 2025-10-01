Corvino: "Camarda credo che sia uno destinato a vincere"
Corvino: “Camarda credo che sia uno destinato a vincere”

Stefania Palminteri
milano
1 Ottobre, 16:30
Camarda, in prestito dal Milan al Lecce
Pantaleo Corvino è intervenuto ai microfoni di Radio Rai Gr Parlamento in cui ha parlato di Francesco Camarda

Pantaleo Corvino ha parlato a Radio Rai Gr Parlamento in merito a Francesco Camarda:

“La qualità non ha età. Credo che sia uno destinato a vincere, perché sembra un cavallo di razza. È italiano, e gli italiani bravi ci sono, anche se non quanti ne servirebbero in un campionato come la Serie A. Francesco è un attaccante completo: pur essendo strutturato, cosa che fa pensare a un centravanti d’area di rigore, la sua mobilità e lo strappo gli permettono anche di partire da lontano. Ha senso del gol, colpisce bene di testa e ha i tempi giusti. Se Francesco farà bene saremo tutti premiati. Il Lecce, che ha creduto fortemente in lui; il Milan, che ha mandato a valorizzare un suo patrimonio; e il ragazzo, che si misura in un campionato importante. Mi sento orgoglioso perché Camarda ha battuto il record di un altro giovane che ho scoperto io, Bojinov, che debuttò e segnò sempre contro il Bologna. Quando vedi un ragazzo di 17 anni che fa gol in Serie A, provi tanta soddisfazione”.

