Il centrale del Lecce è sul taccuino dei rossoneri ma anche da Torino sembra esserci un interesse da parte della Vecchia Signora
Tiago Gabriel per la difesaSecondo quanto riportato dai giornali odierni, Tiago Gabriel è il prossimo calciatore di interesse del Lecce. Il difensore portoghese sta rendendo ottimamente e non è stato trasferito a Gennaio. A differenza di quanto accaduto con Dorgu un anno fa, per contribuire alla salvezza in Serie A. Recentemente, anche Milan e Juventus hanno cominciato a seguirlo con interesse. È considerato un talento promettente sia per il presente che per il futuro, una potenziale plusvalenza anche dopo tre o quattro stagioni. Attualmente, la sua valutazione si aggira sui 25 milioni di euro, anche se il Lecce mira a creare una situazione di asta.
L'interesse dei rossoneriNon è solo l'attacco ad avere bisogno di rinforzi, ma anche la difesa del Milan in vista della prossima stagione. Oltre a un difensore centrale già esperto, la dirigenza di via Aldo Rossi intende acquisire anche un giovane promettente in grado di svilupparsi sotto la guida di Max Allegri. Un nome che riscuote grande interesse tra i rossoneri è quello di Tiago Gabriel, calciatore del 2004 proveniente dal Lecce. Questa mattina Tuttosport riporta che il Milan è molto serio riguardo a questo portoghese, già osservato da diverse occasioni dagli scout milanisti, che lo hanno valutato positivamente. Recentemente, i dirigenti del Milan hanno anche iniziato a comunicare con gli agenti del difensore portoghese, che ha suscitato grande interesse in via Aldo Rossi. Tuttavia, c'è un importante ostacolo da superare: la richiesta elevata del Lecce, che parte da una valutazione iniziale di 30 milioni di euro per l'ennesima intuizione azzeccata del direttore generale giallorosso Pantaleo Corvino.
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