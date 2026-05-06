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Continua a crescere il “gruzzolo” che il club rossonero potrà avere a disposizione sul mercato estivo. Molto dipenderà dall’eventuale qualificazione in Champions League, ma i riscatti dei vari giocatori ceduti in prestito iniziano a farsi consistenti.

Dopo che Jimenez è stato riscattato ufficialmente dal Bournemouth e Pobega dal Bologna ormai diverso tempo fa, il prossimo sarà Lorenzo Colombo. Il Genoa è infatti matematicamente salvo in Serie A e il riscatto è ormai affare affare fatto.

L’intesa raggiunta a fine luglio tra Milan e Genoa prevedeva un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, che poteva diventare obbligo al verificarsi di alcune condizioni. Le prime due erano state già centrate da tempo: i gol segnati (Colombo è arrivato a 7) e le presenze, con l’attaccante utilizzato in tutte le 35 partite disponibili, sia da titolare sia a gara in corso.

Restava solo l’ultimo requisito, la salvezza del Genoa, arrivata nell’ultimo turno: lo 0-0 contro l’Atalanta ha portato i rossoblù a 40 punti, garantendo una permanenza in Serie A senza particolari affanni, con tre giornate ancora da giocare.

Il Milan saluta così Colombo dopo tutta la trafila nel settore giovanile rossonero e tanti prestiti. Negli ultimi anni, l’attaccante classe 2002 non è mai riuscito a trovare la sua dimensione con la Prima Squadra. Tante le squadre girate in Serie A, ma a fine stagione faceva sempre ritorno al Milan, che era poi costretto a trovargli una nuova sistemazione. Anche qualche retrocessione sfortunata lo ha probabilmente penalizzato, come quella con l’Empoli nell’annata 2024/2025. Al Genoa però ha finalmente trovato l’ambiente giusto per rendere al meglio, con un allenatore come Daniele De Rossi che ha fiducia in lui.

Riscatti e cessioni: il tesoretto prende forma

Ilottiene dunque 10 milioni che si aggiungono ai 7 incassati pere ai circa 20 di(da dividere al 50% con il Real Madrid), in attesa degli altri. Un’altra cessione importante potrebbe essere quella di, attualmente in prestito al, con riscatto fissato intorno ai 25 milioni.Infine ce ne sono altri che presumibilmente non verranno riscattati e torneranno alla base a fine anno: stiamo parlando di, per cui ildovrà cercare una nuova sistemazione sul mercato.