Como-Milan, le probabili formazioni e i dubbi dell’ultimo minuto

Le probabili formazioni per Como-Milan di stasera: Allegri sceglie la coppia Leao-Nkunku in avanti; ballottaggi sui terzini per Fabregas.

Stasera alle 20.45 il calcio d’inizio del match tra Como e Milan, valido per il recupero della sedicesima giornata di Serie A. Vediamo ora le possibili scelte dei due allenatori.

La probabile di Allegri

In casa Milan, secondo le ultime informazioni dal campo, le scelte di Allegri sono abbastanza definitive. Restano aperti un paio di ballottaggi, ma l’undici che riportiamo qui sotto dovrebbe essere quello iniziale: Maignan in porta, difesa a tre con Tomori, Gabbia e De Winter, che prenderà il posto di Pavlovic. A centrocampo ci saranno Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi, mentre in attacco spazio a Leao e Nkunku.

I principali ballottaggi riguardano Loftus-Cheek, che potrebbe essere impiegato sia esterno al posto di Saelemaekers sia nel suo ruolo al posto di Fofana, e il duello Pulisic-Nkunku, anche se Allegri sembra intenzionato a sfruttare il momento di forma top del francese. Convocati anche Fullkrug, che stringerà i denti dopo il problema al dito del piede, e Terracciano. Unici assenti Pavlovic e Gimenez.

La probabile di Fabregas

In casa Como, Fabregas confermerà il suo 4-2-3-1. Gli unici dubbi riguardano i due terzini, mentre per il resto, la formazione iniziale appare già delineata, anche a causa di alcuni assenti, in cui spiccano Kempf, Diao, Addai e Morata. In porta ci sarà Butez, mentre in difesa per il ruolo di terzino destro c’è ballottaggio tra Smolcic e Van der Brempt e quello sinistro tra Valle e Alberto Moreno; i centrali saranno invece Ramon e Diego Carlos. A centrocampo confermati Perrone e Da Cunha, mentre il trio di trequartisti sarà composto da Nico Paz al centro, Vojvoda a destra e Rodriguez a sinistra, mentre in attacco agirà Douvikas.