Colombo ai saluti: il Milan lo mette sul mercato, il Parma in pole

Lorenzo Colombo in uscita dal Milan: Parma in vantaggio, ma ci sono anche altre cinque squadre di Serie A sull’attaccante classe 2002.

Lorenzo Colombo è uno dei tanti giocatori rientrati al Milan dopo un prestito, ma il suo futuro sembra lontano da Milano. Il club rossonero è infatti alla ricerca di un nuovo numero 9 da affiancare a Gimenez per completare il reparto offensivo. Di conseguenza, nei piani della società e dell’allenatore non ci sarebbe spazio per Colombo. Su di lui ci sono già diverse squadre di Serie A.

Cresciuto nel settore giovanile rossonero, Colombo da diverse stagioni gioca stabilmente in Serie A. La scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Empoli, dove ha collezionato 37 presenze in campionato e ha segnato 6 reti. Su di lui ci sarebbero diversi club italiani: Parma, Genoa, Torino, Sassuolo, Cremonese e Pisa. L’interesse non manca per un attaccante di 23 anni che ha ancora ampio margine di crescita.

Tra le squadre citate, quella più avanti sarebbe il Parma, destinazione gradita al calciatore che preferirebbe evitare di trasferirsi in una neopromossa per non rischiare un’altra retrocessione, come accaduto lo scorso anno con l’Empoli. Nelle scorse settimane la squadra più in vantaggio sembrava essere il Torino: Milan e granata avevano parlato di Colombo durante i vari dialoghi che poi hanno portato Samuele Ricci in rossonero, ma la pista oggi sembra essersi raffreddata.