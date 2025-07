Milan, Adli conteso in Serie A: Sassuolo in testa

Yacine Adli è fuori dai piani del Milan. Il Sassuolo è in pole per prenderlo, ma restano vive anche altre piste in Serie A e in Arabia.

Yacine Adli, nonostante la buona stagione in prestito alla Fiorentina (35 presenze complessive e 5 gol), non è stato riscattato dal club toscano ed è rientrato al Milan. Attualmente, il centrocampista francese classe 2000 si sta allenando con il Milan Futuro, perché fuori dai piani di società e allenatore, che hanno optato per altre scelte a centrocampo. Il giocatore è ufficialmente sul mercato e più di una squadra di Serie A ha manifestato interesse, il Sassuolo su tutte.

Il Sassuolo spinge per Adli, occhio anche alla pista araba

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Sassuolo, neopromosso in Serie A, sarebbe seriamente interessato ad Adli per rinforzare il centrocampo. Sul giocatore ci sarebbero anche altre squadre del nostro campionato, in particolare Cagliari, Cremonese e Bologna, ma al momento i neroverdi sembrano in vantaggio.

Come accennato negli scorsi giorni, resta viva anche la pista araba: alcune squadre della Saudi Pro League avrebbero fatto dei sondaggi esplorativi con il Milan, ma Adli preferirebbe però giocarsi le proprie carte ancora in un campionato competitivo come quello italiano.

Un epilogo amaro, dunque, quello tra Adli e il Milan. Il giocatore non è mai riuscito ad esprimere al meglio il suo potenziale con la maglia rossonera, pur avendo sempre dimostrato un forte attaccamento al club e volontà di restare a Milano. Anche quest’anno avrebbe voluto iniziare la preparazione con la squadra per provare a convincere Allegri, ma il club ha preso un’altra direzione.