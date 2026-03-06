Collovati: “Certe critiche a Max le capisco poco, forse i milanisti…”

Fulvio Collovati parla del derby di Milano e analizza Milan e Inter, anche se secondo lui: "Lo scudetto ormai è assegnato, è dell’Inter".

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport per commentare l’imminente derby di Milano, ha detto la sua uno dei rari doppi ex della partita, ovvero Fulvio Collovati, uno che conosce bene entrambi gli ambienti. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Collovati

Sul derby, chi vincerà:

“Non sono un oracolo e non so dirti chi vincerà, ma mi aspetto una partita di attacco da parte dell’Inter e di attenzione da parte del Milan, come all’andata. Ma non è detto, ovviamente, che il risultato sia lo stesso. L’assenza di Lautaro pesa, ma Chivu ha altre soluzioni. E il Milan può colpire con le sue frecce, a cominciare da Pulisic. Lo scudetto è assegnato comunque. Ormai è dell’Inter. Con pieno merito, tra l’altro.”

Se Allegri arrivando secondo in campionato otterrebbe il massimo:

“Certamente. Io certe critiche a Max le capisco poco. Forse i milanisti hanno dimenticato dove stavano prima che lui arrivasse. Magari il Milan è stato avvantaggiato rispetto alle concorrenti per la Champions League per non aver giocato in Europa, ma sta facendo comunque un ottimo campionato.”

Su chi tiferà:

“Sono un commentatore Rai, secondo te posso non essere super partes? Da ragazzo tifavo Milan, ma quello slancio, quando sei un professionista, nel tempo si perde. Avrai notato che cambiando maglia ho sempre dato il massimo per le squadre che rappresentavo. L’Inter e non solo.”