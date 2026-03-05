Milan, Ferrara fa il punto sul derby: le parole

Manca sempre meno al derby di Milano e Ciro Ferrara ha espresso il suo pronostico personale sulla gara e il campionato

Nel prossimo fine settimana di Serie A si svolgerà il derby milanese. Qual è il tuo pronostico?

“Osservando le rose, le formazioni, il momento attuale e la qualità, credo che l’Inter abbia un vantaggio. Tuttavia, essendo un derby, è sempre una sfida aperta e devi lottare per ottenerla. Ad esempio, l’Inter non conquista una vittoria da un po’: le peculiarità delle squadre vengono influenzate dall’atmosfera e dalle emozioni. In termini di partita, è completamente imprevedibile; per me, comunque, l’esito avrà poca rilevanza poiché l’Inter ha un qualcosa in più e per questo meritatamente si trova in cima”.